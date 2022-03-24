Шойгу доложил Путину о ходе военной спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам совета безопасности о ходе военной спецоперации на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Кроме того, министр обсудил с президентом вопросы оказания гуманитарной помощи и восстановления инфраструктуры на территориях, которые уже удалось освободить.

Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин до конца дня проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, темы совещания будут озвучены позднее.

Помимо этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ об «исчезновении» Шойгу и о том, что оно может быть связано с проблемами со здоровьем. По его словам, сейчас не время для медийной активности главы Минобороны, так как у него много забот, связанных с контролем за проведением специальной военной операции России на Украине.