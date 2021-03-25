Шойгу договорился с главой Минобороны Турции о перемирии в Идлибе

Главы министерств обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели переговоры по телефону. Они договорились принять меры по перемирию в Идлибе.
Переговоры с Сергеем Шойгу прошли очень конструктивно. Мы договорились принять меры против нарушения перемирия в Идлибе. Наша цель — обеспечить устойчивое перемирие, — заявил Акар во время выступления в турецком парламенте.
Представитель турецкой стороны рассказал о нарушениях меморандума о взаимопонимании по Идлибу,
В настоящий момент подтверждения этой информации с российской стороны нет.
Ранее NEWS.ru писал, что жители северо-западных районов Сирии, остающихся в руках противников центрального правительства, сообщили о возобновившихся ударах со стороны его войск. Ситуация оставалась непростой на протяжении последних недель, особенно в тех зонах, которые подпадают под действие российско-турецких договорённостей о прекращении огня. Накануне Турция задействовала канал коммуникации с российскими партнёрами, чтобы удержать официальный Дамаск от дальнейших шагов. Эксперты утверждают, что перезаключить российско-турецкую сделку нельзя — в распоряжении сторон, похоже, остаётся только язык силы.
Накануне в Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что ВС Сирии нанесли артиллерийский удар по госпиталю в Идлибе. В результате погибли пять мирных жителей, включая ребёнка, писал NEWS.ru.