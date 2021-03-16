Шойгу: членство Турции в НАТО мешает совместной работе

https://static.news.ru/photo/82071956-86f2-11eb-9c3f-96000091f725_660.jpg Совместное патрулирование военнослужащими России и Турции в сирийской провинции Эль-Хасака Фото: syria.mil.ru

Совместную работу России и Турции можно назвать результативной, однако ей мешает членство официальной Анкары в НАТО. Такое заявление в разговоре с журналистами из Казахстана сделал глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что у Москвы и Анкары идёт очень сложная, но результативная работа. Однако членство Турции в НАТО создаёт помехи. По словам Шойгу, этот опыт можно назвать уникальным. Министр уточнил, что под этим подразумевает ситуацию, когда одна страна является членом НАТО, а другая — нет. И при этом государства находят общий язык, проводят совместные операции, идут на компромиссы и принимают решения там, где, кажется, это невозможно.

Также глава Минобороны отметил, что Москва и Анкара продолжают совместное патрулирование на северо-востоке Сирии.

И мы вместе занимаемся борьбой с террористами. У нас идёт совместная работа, довольно часто в совместном воздушном пространстве. И мы регулируем и контролируем многие пункты перехода, мы занимаемся вместе беженцами. Это работа непростая, сложная. Я не буду говорить про то, за что там пытаются ввести санкции, а в какой-то части их уже ввели против Турции их же партнёры по НАТО, — цитирует министра портал Tengrinews.

Как ранее передавал NEWS.ru, Москва подтверждает свою готовность наращивать конструктивное взаимодействие со Стамбулом. Соответствующее заявление является частью комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со 100-летием с момента подписания между Великим национальным собранием Турции и РСФСР Договора о дружбе и братстве.