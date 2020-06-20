Шнуров высмеял агитирующих за поправки звёзд

https://static.news.ru/photo/3e294a26-b306-11ea-9997-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант Сергей Шнуров посвятил сатирическое стихотворение российским звёздам, которые поучаствовали в продвижении всенародного голосования по поправкам в Конституцию.

Шнуров посмеялся над певцом Стасом Михайловым «с ботоксным лицом», семьёй продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, которые снялись в ролике вместе с сыном по прозвищу Гном Гномыч, а также «самой-самой» певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Рок-музыкант задался вопросом, какие «креативные идиоты» могли придумать такую агитацию.

Если мне они предложат даже водки, то я непременно брошу пить, — подытожил Шнуров.

Как писал NEWS.ru, всероссийское голосование пройдёт 1 июля. Президент Владимир Путин назначил процедуру, сославшись на стабилизацию эпидемической ситуации в России. В действительности, к 20 июня суточная заболеваемость почти не изменилась по сравнению со второй половиной мая — ситуация стабильно улучшается только в Москве.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до объявления результатов общероссийского голосования. Среди положений о защите суверенитета, традиционных ценностей, трудовых прав и территориальной целостности есть внесённая в последний момент поправка, которая разрешит президенту Владимиру Путину остаться главой государства после 2024 года.

Журналист и блогер Юрий Дудь назвал голосование позором, а его единственной целью — закрепление за Путиным права на пожизненное президентство.