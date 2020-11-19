Спел частушку — ты иноагент: Шнуров раскритиковал новую инициативу Госдумы

https://static.news.ru/photo/174090de-2a86-11eb-b44a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отныне иностранным агентом в России может быть признан любой, кто «спел частушку про депутатов». Такое мнение высказал лидер группы «Ленинград», а по совместительству телевизионный продюсер и сопредседатель Партии Роста Сергей Шнуров.

Так он прокомментировал внесённый в Государственную думу проект закона о признании иноагентами физлиц.

Мы опять всем доказали, что Россия — страна возможностей. Теперь у нас иностранным агентом может стать каждый. Даже стараться особо не нужно: написал пост «в интересах иностранного государства», спел частушку про депутатов — получи статус иноагента, — цитирует Шнурова РИА Новости.

Он отметил, что пока неясно, что именно относится к подрывной политической деятельности и будут ли давать премию за доносы на «опасных элементов». Однако списки уже составляются, добавил музыкант.

Он также раскритиковал идею обязать кандидатов, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать на выборах общественность о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию. Такую меру Шнуров иронично назвал гуманностью государства: «даже оступившимся дадут возможность в выборах поучаствовать, зря что ли они старались».

Ранее, как писал NEWS.ru, группа парламентариев и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о расширении списка иноагентов физлицами, которые занимаются политикой и получают пожертвования из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает запрет таким людям занимать государственные должности. Те, кто после административного взыскания не станет признавать себя иностранным агентом, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Документ также предлагает приравнивать к НКО-иноагентам незарегистрированные общественные объединения, получающие иностранное финансирование для участия в политической деятельности.