https://static.news.ru/photo/1722a8d4-5571-11ea-90b4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант и общественный деятель Сергей Шнуров, комментируя своё вступление в Партию Роста, заявил, что политика сама пришла к нему и «постучала в двери».

По его словам, посты в его Instagram носили острополитический характер. Он был вынужден «смотреть на политические физиономии», чтобы хоть как-то повлиять на происходящее.

В один момент мне показалось, может быть самонадеянно, что я могу этим людям объяснить, в том числе, и вообще людям, что нашу страну можно сделать лучше, — рассказал музыкант в эфире телепрограммы «Центральное телевидение» на канале НТВ.

Он добавил, что «сюда приплыл со дна жизни» и предлагает всем оторваться от дна. Его супруга поддержала его политические амбиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зампредседателя Партии Роста Сергей Дёмин положительно охарактеризовал известного музыканта. По его словам, Шнуров является умным и сознательным человеком. Он считает, что скандальные высказывания лидера «Ленинграда» являются проявлением эпатажа.