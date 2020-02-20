https://static.news.ru/photo/b8384420-53e8-11ea-bf09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Партия Роста/facebook.com

Вступивший в Партию Роста музыкант Сергей Шнуров заявил, что не консультировался с администрацией президента перед принятием решения.

Роль администрации президента сильно преувеличена, как мне кажется. Иногда что-то происходит и без их воли, — заявил Шнуров.

По его словам, для вступления в Партию Роста не нужно ни у кого спрашивать разрешения. Музыкант опроверг предположение о вступлении в партию ради денег.

Пришёл бы я оборванный, обглоданный, без денег — «приютите, пожалуйста, дайте мне, я вступлю в вашу партию». Здесь обратная ситуация, — заявил Шнуров.

Музыкант заявил, что пока не определился, будет ли он участвовать в выборах депутатов Госдумы. По его словам, «надо дожить до этих выборов».

Шнуров считает, что российская культура должна стать притягательной, когда на россиян захотят быть похожими. Тогда не будет конфликтов ни с Украиной, ни с Прибалтикой, подчеркнул музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что политолог Алексей Мартынов назвал вступление Шнурова в петербургскую Партию Роста провальным решением. Он считает, что лидер «Ленинграда» не сможет повторить успех президента Украины Владимира Зеленского, который пришёл в политику из шоу-бизнеса. Мартынов считает, что в России другая политическая культура и Шнуров не сможет претендовать даже на роль условного депутата Госдумы.