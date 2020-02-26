Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Рок-музыкант Сергей Шнуров, вступивший в Партию роста, нашёл свой электорат. Лидеру группы «Ленинград» помогли личные сообщения в Instagram.

46-летний Шнуров считает своими избирателями россиян его возраста.

Судя по тому, что мне валятся в директ поздравления с тем, что они, наконец, пойдут на выборы, и это будут их первые выборы в целом, я надеюсь, что да, нашёл своего избирателя, — цитирует музыканта РИА Новости.

Шнуров назвал политику частью своего творчества.

Как писал NEWS.ru, Шнуров объяснил своё появление в политике желанием показать политикам и простым гражданам, что Россию можно сделать лучше. В 2007 году вышел фильм «День выборов», который сделал популярной песню Шнурова, нецензурно высмеивающую российские выборы и кандидатов.

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