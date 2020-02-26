Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

В «Единой России» отреагировали на сообщения о переименовании партии и возможном слиянии с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Как отметила замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина, о таких планах ей ничего не известно.

Ничего подобного в партии «Единая Россия» не обсуждалось. И, насколько я сегодня видела в комментариях, не обсуждалось и центральным штабом Общероссийского народного фронта, — приводит её слова ТАСС. Ранее СМИ...