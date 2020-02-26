https://static.news.ru/photo/4d50d622-58cf-11ea-932a-fa163e074e61_660.jpgФото: Игорь Иванко/АГН «Москва»
Рок-музыкант Сергей Шнуров, вступивший в Партию роста, нашёл свой электорат. Лидеру группы «Ленинград» помогли личные сообщения в Instagram.
46-летний Шнуров считает своими избирателями россиян его возраста.
Судя по тому, что мне валятся в директ поздравления с тем, что они, наконец, пойдут на выборы, и это будут их первые выборы в целом, я надеюсь, что да, нашёл своего избирателя, — цитирует музыканта РИА Новости.
Шнуров назвал политику частью своего творчества.
Как писал NEWS.ru, Шнуров объяснил своё появление в политике желанием показать политикам и простым гражданам, что Россию можно сделать лучше. В 2007 году вышел фильм «День выборов», который сделал популярной песню Шнурова, нецензурно высмеивающую российские выборы и кандидатов.