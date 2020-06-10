Шевцов назначен исполняющим обязанности главы Россотрудничества

https://static.news.ru/photo/4004a34e-abc3-11ea-8bb8-fa163e074e61_660.jpg Павел Шевцов Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Экс-заместитель бывшего руководителя Россотрудничества Павел Шевцов назначен исполняющим обязанности главы агентства.

Об этом сообщил его заместитель Михаил Брюханов. По его словам, Шевцова назначили на основании приказа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передаёт ТАСС.

Шевцов будет исполнять обязанности на основании приказа министра иностранных дел, — рассказал Брюханов.

На этой должности Шевцов сменил Элеонору Митрофанову. Исполнять обязанности главы агентства он будет до тех пор, «пока указом президента не будет назначен новый руководитель».

Ранее NEWS.ru писал о том, что руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала, что покидает свой пост. С 11 июня она переходит на должность посла по особым поручениям в Министерстве иностранных дел. Митрофанова будет курировать вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере