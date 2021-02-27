Шеремет сравнил слова Порошенко о Крыме со сказками братьев Гримм

https://static.news.ru/photo/73ab2cd4-79ce-11eb-a0df-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, говоря о Крыме, по уровню сказочных измышлений и выдумок превзошёл братьев Гримм. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Для украинских политиков нужно вводить новый литературный жанр. «Сказочники» им уже не подходит. Сказочные фантасты. По уровню сказочных измышлений и выдумок что Порошенко, что Зеленский уже явно превзошли братьев Гримм. Уже до смешного доходит. В подобную бредовую ложь не поверят даже соратники этих сумасшедших сказочников, — сообщил РИА Новости парламентарий.

По его словам, если в Крыму действительно так плохо, как утверждает Порошенко, тогда непонятно, почему украинские власти стараются усложнить проезд в регион для своих граждан.

Откройте соцсети и посмотрите, как восхищённо отзываются украинцы после посещения Крыма. А сколько людей бежит из Украины в поисках лучшей жизни в России. Относительно Порошенко, то крымчане хорошо помнят, как он ненавидит их и сколько гадостей сделал, — подчеркнул Шеремет.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что сочувствует крымчанам, которых якобы обманули власти Российской Федерации. По его словам, Москва не подняла уровень жизни на Крымском полуострове, не обеспечила туристами, а также не дала «манны небесной». Он добавил, что Крым очень ждут обратно в состав Украины.

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года на основании итогов референдума, в ходе которого за присоединение к России высказались свыше 96% избирателей. Украинские власти продолжают считать полуостров своей территорией, «временно оккупированной» РФ, и периодически поднимают вопрос о её возврате. В Кремле в ответ на это заявляют, что воссоединение произошло в полном соответствии с международным правом и вопрос об отчуждении полуострова закрыт, писал NEWS.ru.