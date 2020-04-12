Шеремет: Крыму не нужно европейское признание

https://static.news.ru/photo/8956b1d8-7cbe-11ea-b031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крым не нуждается в признании Евросоюза, который не способен адекватно воспринимать сложившуюся международную обстановку. Такого мнения придерживается депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Крым стал частью России ещё в 1783 году, когда у США не было даже конституции, а об объединении европейских государств в союз даже мысли ни у кого не было. Поэтому Крым не нуждается в признании западных стран. Призываем не вмешиваться во внутренние дела другого государства, делая неуместные заявления, — цитирует РИА Новости парламентария.

По его словам, сегодня страны ЕС вместо налаживания дружественных отношений с РФ продолжают безответственную и наплевательскую по отношению к своему народу политику.

Ранее Европейская служба внешних действий Евросоюза на официальном сайте опубликовала сообщение, в котором заявила, что ЕС не признаёт «незаконную аннексию» Крыма и ожидает, что Россия прекратит нарушения международного права на полуострове.

Как писал NEWS.ru, бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор заявили, что пандемия COVID-19 предоставила «неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине и вернуть Крым. Для этого, по их мнению, необходимо лишь надавить на Россию.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.