Девять депутатов Мосгордумы, представляющие все три оппозиционные партии, своим обращением пытаются инициировать вотум недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову. Думский аппарат реагирует по заведённому правилу и обещает, что документ будет рассмотрен в соответствии с существующим порядком.

Собственно, в реальности обещания, что «бумагу» рассмотрят по регламенту, нет никаких сомнений. Равно как и в том, что самому Шапошникову вряд ли стоит волноваться. И дело даже не в сохранении большинства у «Единой России», к которой и принадлежит спикер. У депутатов от партии власти, как мы помним, устойчивое большинство в шесть мандатов, которое они завоевали, баллотируясь в качестве независимых кандидатов. Проблема обозначилась уже потому, что из 19 формальных оппозиционеров свои подписи под документом поставили лишь девять. При этом вопрос крайне резонансный: председателю городского законодательного органа инкриминируют не только два таинственных миллиарда, которые он с некоторым опозданием, но внёс в свою ежегодную декларацию о доходах. В упрёк Алексею Шапошникову ставят неумение, а может, и просто нежелание выстроить с городским правительством и мэром равноправные рабочие отношения.

Но главная, конечно, претензия заключается в том, что неожиданно обнаружившееся огромное состояние, мол, слабо коррелируется с требованиями высокого морального облика и авторитета, которые предъявляются лидеру Мосгордумы. Сам Алексей Шапошников объяснил появление столь значительной суммы в декларации тем, что в своё время удачно продал акции завода «Северянин», который, как водится, был пущен под нож, а земли — под застройку.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако какие-либо документы, подтверждающие эту версию, Шапошников излишне любопытным коллегам предоставить отказался. И они в ответ подписали коллективное требование о постановке на голосование вопроса об объявлении ему вотума недоверия. Но напомним, что инициаторами выступили всего девять депутатов из 19, представляющих в парламенте «Яблоко», «Справедливую Россию» и КПРФ.

Понятно, что трудно было представить, что такую петицию поддержал бы внук Геннадия Зюганова Леонид или многомудрый и опытный Николай Губенко. Ведь только что из компартии исключили харизматичную Елену Шувалову. Формально за то, что она рискнула нарушить инструкции ЦК и проголосовала против закона о городском бюджете, а не воздержалась, как того требовали старшие товарищи. А тут как бы поднимается бунт вообще против парламентских устоев, которые были согласованы в партийных верхах. Неслучайно пошли разговоры, что Шувалова — не последняя жертва новой охоты на ведьм. Ещё несколько депутатов как раз из мосгордумовской коммунистической фракции положат партбилеты на стол своего начальства.

Елена Шувалова Елена Шувалова/vk.com

Ладно, Геннадий Зюганов хочет спокойной жизни и склонен заранее обо всём договариваться, начиная с негласного распределения городских избирательных округов. Но что же такие стойкие оппозиционеры из числа коренных яблочников, как Сергей Митрохин, «горлан-главарь», и Евгений Бунимович? Они что выжидают или заранее не хотят связываться с безнадёжным делом? Или Митрохину важно только то, что однозначно исходит от него самого?

Словом, слабость и раскол мосгордумовской оппозиции, которые в самом начале проявились при голосовании как раз по кандидатуре спикера, со временем только усилились. Но не исключено, что такие демарши могут стать предвестником переформатирования московского оппозиционного пространства и формирования каких-то новых политических общностей из представителей разных партий.