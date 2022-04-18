Политолог оценил шансы Украины вступить в Евросоюз до конца спецоперации

У Украины нет никаких шансов на вступление в Евросоюз до конца спецоперации в Донбассе, так как это очень долгая процедура, на которую уходят годы, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По его мнению, даже если Украина в срочном порядке вступит в ЕС, ей придётся долго и «болезненно» перестраивать свою экономику и правовую систему, пишет Lenta.ru.

Кортунов отметил, что фактически Украина может вступить в Евросоюз в короткие сроки, однако для этого придётся подготовить целый пакет документов, предусматривающих вступление в Союз именно этой конкретной страны. Подобное отношение к проблемам Киева может вызвать негодование у других стран, которые давно «стоят в очереди», отметил Кортунов. К одному из таких государств он отнёс Турцию.

Более того, продолжил гендиректор РСМД, даже после вступления в Евросоюз Украине понадобятся огромные средства на изменение своей экономической и правовой системы. К тому же пока на территории страны идут боевые действия, она не сможет воспользоваться привилегиями страны — члена ЕС, резюмировал Кортунов.

Ранее член Совфеда Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что как минимум две страны в Европе — Франция и Германия — сделают всё, чтобы Украина не вошла в ЕС. По мнению сенатора, Парижу и Берлину не нужны «новые нахлебники и проблемы с безопасностью».