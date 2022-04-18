Политолог оценил шансы Украины вступить в Евросоюз до конца спецоперации

Политолог оценил шансы Украины вступить в Евросоюз до конца спецоперацииПолитолог Кортунов: Украина не вступит в Евросоюз до конца спецоперации
У Украины нет никаких шансов на вступление в Евросоюз до конца спецоперации в Донбассе, так как это очень долгая процедура, на которую уходят годы, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По его мнению, даже если Украина в срочном порядке вступит в ЕС, ей придётся долго и «болезненно» перестраивать свою экономику и правовую систему, пишет Lenta.ru.
Кортунов отметил, что фактически Украина
Более того, продолжил гендиректор РСМД, даже после вступления в Евросоюз Украине понадобятся огромные средства на изменение своей экономической и правовой системы. К тому же пока на территории страны идут боевые действия, она не сможет воспользоваться привилегиями страны — члена ЕС, резюмировал Кортунов.
Ранее член Совфеда Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что как минимум две страны в Европе — Франция и Германия — сделают всё, чтобы Украина не вошла в ЕС. По мнению сенатора, Парижу и Берлину не нужны «новые нахлебники и проблемы с безопасностью».