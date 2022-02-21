«Шакалы открыли рот»: экс-генерал ФСБ об уничтожении БМП Украины на границе

Экс-генерал ФСБ Александр Михайлов заявил NEWS.ru, что за инцидент с уничтожением двух БМП ВСУ Украины Киев «надо карать и карать строго», тем более в РФ «есть такие возможности». Эксперт подчеркнул, что «наступает тот период времени, когда эти шакалы уже открыли рот на самого большого соседа» — Россию.

Если мы сталкиваемся с тем, что они проникают на территорию РФ в таком варианте, то, извините меня, за это надо строго карать. И у нас есть такие возможности. Мы можем достать любую цель на территории Украины или на линии боевого соприкосновения ЛДНР и Украины даже из-за Урала. Я считаю, что наступает период времени, когда эти шакалы открыли рот на самого большого соседа. Эти люди давно потеряли чувство реальности, они сами создают условия, при которых РФ обязана отвечать адекватно, — отметил Михайлов.

Комментируя информацию о попадании украинского снаряда в пограничный пункт РФ в Ростовской области, собеседник заявил, что на это реагировать нужно согласно международному термину «репрессалии» — «если бомбят наш условный пограничный пункт, наносят удар, то мы должны нанести такой уже удар в рамках международных дипломатических [отношений] по такому же пункту украинской стороны».

Мы помним басню Крылова про моську и слона. Но мы не слон, мы цивилизованное государство, и просто идти мимо моськи мы не должны. Если бы я был начальником, я бы сделал соответствующий ультиматум — предупредил бы Киев после репрессалий — если ещё раз [повторится], то наш ответ будет кратно сильнее, чем ваши тяфканья. Я не верю, что мы вот так созерцательно относимся к хамству, агрессии войск Зеленского, — добавил Михайлов.

Российские военные и ФСБ уничтожили пятерых украинских военных и две боевые машины пехоты (БМП), которые нарушили государственную границу Российской Федерации, сообщает пресс-служба Южного Военного Округа. Диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию населённого пункта Митякинская в Ростовской области около 6 утра мск.

По информации военного ведомства, для задержания диверсионной группы пограничный наряд ФСБ РФ запросил усиление от подразделения соединения российских ВС ЮВО. В ходе боестолкновения через российскую границу с территории Украины вошли две БМП ВСУ для эвакуации диверсантов. Обе боевые машины были уничтожены огнём из противотанковых средств ВСУ были уничтожены российскими военными. Также были ликвидированы пять нарушителей границы РФ из состава диверсионно-разведывательной группы.

Ранее сообщалось, что 21 февраля выпущенный с Украины снаряд попал в пункт пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, здание было полностью разрушено. Погранпункт находился в 150 метрах от границы. Перед этим в районе донецкого аэропорта прогремел взрыв.