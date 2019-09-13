https://static.news.ru/photo/dbdcd138-d559-11e9-83bd-fa163e074e61_660.jpgФото: Lu Liang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны предложит компаниям Google и Facebook создать совместную контактную группу.
Чиновники хотят объединить усилия, чтобы в будущем бороться с нарушением российских законов, заявил руководитель комиссии Андрей Климов.
Мы начинаем получать сигналы на протяжении последних двух суток о том, что наша жёсткая, обоснованная реакция дошла до руководства соответствующих компаний. Мы получаем сигналы о том, что представители этих компаний готовы к диалогу, — передаёт ТАСС.
Он отметил, что в объединение будут приглашены российские эксперты, члены комиссии и представители иностранных организаций.
Ранее News.ru писал, что информация о якобы нарушениях Google и Facebook, допущенных в день выборов 8 сентября, направлена Роскомнадзором в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства.
Телеканал RTVI опубликовал фото предполагаемого шпиона Олега Смоленкова, которого называют тайным информатором США. Судя по снимку, он предназначался для документов. Когда была сделана фотография и в каком возрасте, не уточняется.
Сотрудникам телеканала удалось пообщаться с бывшим мужем супруги Смоленкова. По его словам, в 2017 году она обманом вывезла их общего сына Ивана в Черногорию, заручившись его письменным согласием. Спустя два...
СФ предложит Google объединиться для борьбы с иностранным вмешательством