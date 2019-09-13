Фото: Lu Liang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны предложит компаниям Google и Facebook создать совместную контактную группу.

Чиновники хотят объединить усилия, чтобы в будущем бороться с нарушением российских законов, заявил руководитель комиссии Андрей Климов.

Мы начинаем получать сигналы на протяжении последних двух суток о том, что наша жёсткая, обоснованная реакция дошла до руководства соответствующих компаний. Мы получаем сигналы о том, что представители этих компаний готовы к диалогу, — передаёт ТАСС.

Он отметил, что в объединение будут приглашены российские эксперты, члены комиссии и представители иностранных организаций.

Ранее News.ru писал, что информация о якобы нарушениях Google и Facebook, допущенных в день выборов 8 сентября, направлена Роскомнадзором в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства.

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