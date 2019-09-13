Фото: Lu Liang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телеканал RTVI опубликовал фото предполагаемого шпиона Олега Смоленкова, которого называют тайным информатором США. Судя по снимку, он предназначался для документов. Когда была сделана фотография и в каком возрасте, не уточняется.

Сотрудникам телеканала удалось пообщаться с бывшим мужем супруги Смоленкова. По его словам, в 2017 году она обманом вывезла их общего сына Ивана в Черногорию, заручившись его письменным согласием. Спустя два...