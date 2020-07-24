СФ одобрил закон о многодневном голосовании на выборах

https://static.news.ru/photo/5a40b000-cd8c-11ea-9d4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Такой формат голосования в РФ теперь будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.

Так, референдум, голосование на выборах (а также повторное голосование и повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней, но не более трёх. Подсчёт голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

Кроме того, данная инициатива регулирует порядок отзыва члена комиссии: политическая партия вносит в руководящий орган представление об отзыве и предложение по кандидатуре нового члена комиссии.

Теперь закон поступает на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

Многодневное голосование и непривычные для этого места были впервые опробованы в России на плебисците по поправкам в Конституцию. С предложением распространить многодневное голосование на выборах разных уровней выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её инициативу не поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сославшись на то, что увеличение количества дней голосования на выборах приведёт к росту расходов бюджета.

В 2020 году запланированы выборы 18 губернаторов, 11 кампаний по выборам законодательных собраний. Выборы депутатов гордум пройдут в 22 столицах регионов.

Как ранее писал NEWS.ru, Кремль и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) согласовали проведение на выборах 2020 года трёхдневного голосования — с 11 по 13 сентября. Такой формат будет определён для всех регионов, однако трёхдневное голосование возможно будет только в некоторых из них.