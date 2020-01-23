https://static.news.ru/photo/a0fd0174-3e6c-11ea-a68a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время в Совете Федерации находится в разработке законопроект, согласно которому будут расширены полномочия сенаторов. В частности, они смогут инициативно проверять информацию о двойном гражданстве своих коллег по палате.

Об этом в пятницу, 24 января, журналистам сообщил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Отмечается, что сенаторы готовят проект по внесению изменений в Федеральный закон от 8 мая 1994 года «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ».

По словам Тимченко, в данный момент сенаторы могут проверять достоверность информации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Однако для проведения мониторинга по факту сведений о двойном гражданстве представителя палаты требуется официальное обращение с соответствующей просьбой.

Сейчас сообщение СМИ не является основанием, чтобы комиссия возбудилась на предмет проверки. Мы предлагаем дополнить закон, что если появилась такая информация в СМИ, то председатель Совета Федерации будет иметь право поручить комиссии провести рассмотрение, чтобы было основание в рамках законодательной нормы, — приводит ТАСС слова главы комитета.

Ранее NEWS.ru писал, что профильный комитет Совета Федерации продолжит содержательное и конструктивное взаимодействие с социальным блоком нового правительства. По словам председателя комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанцева, в первую очередь необходимо организовать работу по изменению законодательства в связи с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию РФ.