Съезд «Единой России»: второй акт

Итак, 24 августа «Единая Россия» в разном формате соберёт своих делегатов на вторую часть предвыборного съезда. А распространённая в СМИ информация о том, что руководство партийного аппарата было отправлено в санаторий на традиционную обсервацию - это верный признак того, что форум опять посетит президент Владимир Путин.

Личный рейтинг Путина традиционно выше, чем у партии власти, поэтому возможное новое участие главы государства в работе двухэтапного съезда должно воздействовать на ту колеблющуюся часть электората, что никак не решится сделать свой выбор. Даже до сознания тех, кто особо не симпатизирует единороссам, таким образом можно настойчиво довести мысль о том, что глава государства и его политическая опора – «Единая Россия» – в чём-то одно целое. А значит, голосуя за единороссов, вы в очередной раз выражаете доверие и самому президенту на фоне всех невероятных слухов, что в последнее время преднамеренно распускались вокруг его фигуры.

Впрочем, уже первая неподтверждённая информация о возможном прибытии президента на съезд нашла такой обширный отклик в СМИ, что уже сама по себе выполнила свою роль раскрутки мероприятия. Притом, что Путин вновь решительно отошёл от позиции политического надпартийного медиатора. Аналитики объясняют такую позицию во многом результатами последних соцопросов. В частности, по данным ВЦИОМ от 15 августа, лишь 27 % процентов готовы отдать свои голоса за ЕР. А ведь президент получает на этот счёт ещё и данные от ФСБ, так называемые закрытые опросы, которые могут быть ещё менее оптимистическими.

Надо сказать, что второй съездовский этап стартует уже в ситуации апофеоза предвыборной думской кампании, когда уже разрешены дебаты. В первую очередь, телевизионные. И, естественно, единороссы не просто займут всю информационную общенациональную повестку, но и поспешат наполнить её своим смысловым содержанием. Поскольку на втором этапе делегаты намерены одобрить так называемую народную программу партии, собранную на основе, как утверждают, сотен тысяч анкет с вопросами и пожеланиями. В советские времена это называлось «наказами избирателей», а всё новое, как бы разработанное политтехнологами, часто является просто слегка подзабытым старым. Что само по себе навевает воспоминание о знаменитом афоризме нашего златоуста Виктора Черномырдина: «Какую партию ни строим, всё КПСС получается!»

Сергей Булкин/NEWS.ru

По информации из партийных источников, потенциальных избирателей, вовлечённых в опрос, больше всего волновали проблемы, связанные с благосостоянием, уровнем и доступностью медицины и образования. А большинство предложений касались сферы экономики, в которой, как известно, разбираются все. Кстати, видимо, многие положения программы, в частности «Цифровой манифест» с его предложениями по развитию интернет-сферы, могут лечь в основу и законодательной деятельности новой Госдумы.

Между тем, вряд ли широкие массы избирателей поспешат вчитаться в объёмный программный документ, поскольку у нас, как известно, голосуют сердцем. И для такого менее политизированного электората съезд, видимо, предложит броские лозунги, отражающие последние социальные инициативы партии и правительства.

Пока же в ходу обыгрыш пятого номера партии в бюллетене, который удачно совпадает с другой цифрой «5» - пятеркой федерального предвыборного списка. Как представляется, такая «отличная отметка» будет представлена даже в оформлении зала заседаний.

По словам самих партийцев, занимающихся ходом кампании, до самых последних дней «вишенкой на торте» всей партийной пропаганды оставалась мера, предложенная «Единой Россией» и поддержанная исполнительными властями, по замораживанию стоимости так называемого борщевого набора. Успехи на поле обуздания стоимости национального блюда получат свое отражение на съезде. Как говорится, куда уж ближе к народу.

Но теперь важнейшей ударной предвыборной инициативой может стать идея раздать всем пенсионерам, как работающим, так и остающимся в «зоне комфорта», по десять тысяч рублей. Тут, правда, необходимо создать впечатление, что это не просто инициатива президента, но часть продуманной социальной программы самой партии.

Станет ли этот съезд «съездом победителей» - вопрос не праздный. В кулуарах утверждают, что партия планирует получить в Госдуме VIII созыва порядка 350 мандатов, то бишь гарантированное конституционное большинство. Не исключено, что многие комментаторы свяжут такие планы с необходимостью устойчивостью политической системы в период возможной трансформации контура власти или, как минимум, широких кадровых перестановок. Но тут, как говорится, время покажет.