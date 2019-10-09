Власти КНДР поддерживают политику президента России Владимира Путина по защите суверенитета и национальных интересов. Об этом на встрече с делегацией российских СМИ заявил председатель президиума Верховного народного собрания страны Цой Рён Хэ.
Разделяем политику Путина по защите суверенитета РФ, а также усилия, направленные на укрепление экономической и социальной мощи страны, — цитирует ТАСС политика.
По его словам, Российская Федерация сможет справиться со всеми вызовами извне, цель которых — воспрепятствование развитию страны.
Ранее News.ru писал, что бывший посол США Майкл Макфол объяснил, где заканчивается суверенитет России. По его мнению, такой территорией являются международные интернет-площадки.