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Депутаты Госдумы РФ на время приостановят командировки в Соединённые Штаты Америки из-за инцидента с Ингой Юмашевой, рассказала советник председателя парламента по СМИ Анастасия Кашеварова.

В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены, — говорится в сообщении в её...