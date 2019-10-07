https://static.news.ru/photo/06d9c08e-e924-11e9-a134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bjorn Bergman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

КНДР поддерживает действия президента России Владимира Путина по защите суверенитета страны. Об этом заявил глава департамента информации МИД Северной Кореи Чо Ён Сам.

Он отметил усилия лидера государства, совершаемые при беспрецедентном международном противостоянии.

Мы поддерживаем политику президента Путина, которая направлена на обеспечение суверенитета страны и сохранение общественно-политической и экономической стабильности, несмотря на давление и санкции со стороны США и Запада, — цитирует главу северокорейского МИДа ТАСС .

Чо Ён Сам также отметил, что в КНДР с радостью воспринимают «большие успехи, которых добивается российское правительство и народ» в построении сильного государства.

Ранее, как писал News.ru, бывший посол США Майкл Макфол объяснил, где заканчивается суверенитет России. По его мнению, такой территорией являются международные интернет-площадки.