«Серьёзный знак»: в Госдуме заявили, что россиянам не на что есть

https://static.news.ru/photo/4ba7e030-af32-11eb-81cc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Вера Ганзя прокомментировала информацию о рекордном числе выданных в марте микрокредитов. По её мнению, это свидетельствует о том, что россиянам не хватает денег на самое необходимое, в том числе на еду, передаёт «Говорит Москва».

Это очень серьёзный предупреждающий знак. Микрозаймы берут только тогда, когда не хватает на элементарное. Значит, не на что есть, заплатить за ЖКХ, не хватает на самое необходимое, — рассказала она.

Политик считает, что сами микрофинансовые организации не несут экономической пользы для государства и граждан. Владельцы такого бизнеса наживаются на чужой беде, уверена она.

Это очень тревожный сигнал, который свидетельствует об углублении кризиса. Люди пострадали от коронавируса, от экономической политики, которая сегодня проводится, — заключила депутат.

Накануне бюро кредитных историй «Эквифакс» выяснило, что объём потребительских кредитов, выданных в России в марте, вырос до рекордного показателя в 340 млрд рублей. Кроме того, на 11,4%, до 1,1 млн, увеличилось и количество оформленных кредитов. Общий портфель потребительского кредитования в России в марте вырос на 16,9%, до 340,6 млрд рублей.

Эксперты полагают, что увеличение заимствований связано с максимально либеральной кредитной политикой банков. Кроме того, оказало влияние и снижение активности в секторе POS-кредитования (выдача займов в торговых точках на конкретные товары).