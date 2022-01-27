«Либо уберите со своих площадок эти товары, либо сертификацию пройдите»

30 декабря 2021 года депутат Сергей Леонов (ЛДПР) внёс в Госдуму законопроект, который предполагает блокировку в интернет-магазинах информации о товарах, которые подлежат обязательной сертификации, но не получили всех необходимых документов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий рассказал, что принятие инициативы не отразится на россиянах: заказанные товары дойдут до покупателей, но информация о них для повторного заказа пропадёт. Также он уверен, что проект не повредит бизнесу и предприятиям.

В законопроекте идёт речь о блокировке информации о продаже товаров, которые подлежат обязательной сертификации в России или на которые нужно получить разрешительные документы. Среди них, например, изделия из латекса, товары для детей, косметика и лекарства. Опасения по поводу законопроекта NEWS.ru высказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов. Он подчеркнул, что когда товары продаются на международных интернет-площадках и находятся в другой стране, у них априори не может быть сертификата. Компании подчиняются требованиям той страны, где находятся.

— Если этот закон принять, ровно через два дня мы выключим все трансграничные площадки, зарубежные сайты, которые продают товары. Действительно, у них нет сертификатов, и их быть не может. Я не знаю, чью проблему мы пытаемся решить таким способом, — подчеркнул он.

В защиту законопроекта в интервью для NEWS.ru выступил его автор, депутат от ЛДПР Сергей Леонов.

— В чём суть вашего законопроекта?

— У нас сейчас много сайтов появилось в Интернете, которые торгуют различными товарами. Это вроде хорошо, удобно с учётом пандемии. Но дело в том, что есть сайты, которые торгуют несертифицированной продукцией: у них нет сертификата качества, сертификата безопасности, «теневой» продукцией. Такая продукция может нанести определённый вред человеку. Это может быть, например, игрушка для ребёнка — она может не пройти токсикологической экспертизы и выделять какие-то вредные вещества. Это могут быть какие-то механизмы, которые не сертифицированы: человек купит, а оно через три дня сломается. Есть товары, которые подлежат сертификации, это касается только их. Это товары для детей, те или иные продукты питания. Здесь достаточно большой перечень, эти все товары входят в этот перечень.

Если та или иная площадка занимается торговлей этими продуктами и выявлено, что они не сертифицированы, то им Роскомнадзор говорит: «Друзья, вы либо уберите со своих площадок эти товары, либо сертификацию пройдите и торгуйте без проблем». А они говорят, что не будут. Появится у органов власти механизм, чтобы блокировать эти страницы. Это не санкции продавцам, на бизнес это негативно не повлияет. Не закрыть предприятия, а закрыть информацию в Интернете по поводу несертифицированных продуктов.

Сергей Леонов ldpr.ru

— Вы надеетесь, что законопроект примут?

— Конечно. Я не надеюсь на то, что он будет принят, я хочу, во-первых, увидеть реакцию правительства. В правительстве тоже есть определённое мнение по этому поводу. Вы же знаете, что на 100 законопроектов внесённых два-три-пять принятых. Многие законопроекты либо «подвисают», либо их не принимают. Моя тема — это здоровье. Что хорошего будет, если в России продавать товары, которые не проверены? Например, понятно же, что лекарственные средства нужно зарегистрировать на территории Российской Федерации, только в этом случае их можно будет продавать. И никто панику не поднимает по этому поводу.

— У маркетплейсов типа AliExpress товары находятся на складах за рубежом. Получается, они не смогут их сертифицировать и эти сервисы перестанут работать на российском рынке?

— Нет, вы не понимаете, что значит на складах? Есть товаропроизводитель, он, например, хочет экспортировать в какую-то страну. Если вы посмотрите на Европу, Америку, если у них товар не прошёл сертификацию, там его нельзя продать. Если производитель подаёт соответствующие документы в регулирующие органы, проходит экспертизу, платит госпошлины, получает разрешение, то может торговать спокойно. Через AliExpress, через Wildberries. Это же просто торговые площадки.

Чтобы экспортировать товар в ту или иную страну, нужно, чтобы именно дистрибьютор либо производитель подали документы и сертифицировали. Я в целом не вижу в этом никаких проблем. Это просто регулирует. В обычном магазине же не купишь несертифицированный товар. Ну придите в крупные торговые сети, у них на всё есть сертификаты. Вы же не возмущаетесь, почему там продают несертифицированные товары?

— Хорошо, вот я открываю AliExpress и заказываю товар, который подлежит сертификации в России. Мне продавец отправляет, товар идёт в Россию. Что происходит дальше?

— С вами ничего не происходит, но если государственные органы выяснят, что на сайте торгуют несертифицированным товаром, они заблокируют информацию об этом товаре в этом магазине. К конкретному покупателю никакие санкции не применяются. Если вы уже заказали, товар к вам придёт, а в следующий раз вы зайдёте на сайт, там этой информации не будет, вы уже не сможете заказать этот товар.