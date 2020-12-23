Сергея Нарышкина опять сватают в МИД

А мы ещё смеялись над западными советологами, которые делали выводы о значимости того или иного члена политбюро в зависимости от его места на мавзолее во время парадов и народных демонстраций. Теперь в те же игры стремятся играть и наши аналитики, склонные, как им кажется, к значимым теориям.

Причём в последние дни в центре внимания разного рода анализов один из близких к президенту деятелей — Сергей Нарышкин. Как принято говорить, член «питерской команды» и в прошлом офицер Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ. С одной стороны, Нарышкин стал объектом жёсткой информационной атаки. Его имя связали с одним олигархом, владельцем крупного блока недвижимости в столице. Но в прошедшее воскресенье штаб-квартиру возглавляемой Нарышкиным Службы внешней разведки (СВР) посетил президент. Причём не просто нанес визит, но придал своему выступлению там, в «лесу», как обычно называют комплекс зданий разведки, большое публичное звучание.

К тому же Сергей Нарышкин стал в последние недели часто выступать по телевидению, рассказывать об открывающихся страницах истории разведки, делать жёсткие политические заявления. Типа пожелания предателям гореть в аду. Иными словами, его активно возвращают в публичную сферу в то время, как его предшественники всегда предпочитали оставаться в тени.

Плюс Сергей Евгеньевич стал привлекаться для выполнения деликатных дипломатических миссий. Причём речь идёт о вполне официальных визитах с личным месседжем от Владимира Путина, как это было в момент нового обострения отношений с Александром Лукашенко, когда в Минск срочно вылетел именно Нарышкин.

Словом, вся совокупность отмеченных явлений даёт некоторым конспирологам основание для предположения о скором выходе Нарышкина из «леса» и о его перемещении на Смоленскую-Сенную, в мидовскую высотку. Предположение это родилось не вчера, но публичная поддержка президента как бы подкрепила все прежние прогнозы. Тем более что и Сергея Лаврова давно провожают не то в Совбез, не то по новой моде в пожизненные сенаторы. Мол, министру пошёл восьмой десяток, он якобы сам просился в отставку. Но его попросили остаться до развязки интриги с американскими президентскими выборами.

Сергей Лавров Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Теперь же отношения с демократической американской администрацией начинаются как бы с чистого листа. И хоть лучезарных перспектив российско-американских отношений никто не ожидает. Нельзя исключить, что при власти Джо Байдена возрастёт значимость конфиденциальных, не слишком афишируемых вариантов контактов и переговоров, особенно в сфере ограничения стратегических вооружений. И в таком контексте Нарышкин с его опытом может смотреться более органично. К тому же Нарышкину не занимать и аппаратного опыта. За его спиной и место спикера нижней палаты парламента, и должность руководителя аппарата премьера.

Впрочем, есть одно «но». В ходе своей недавней пресс-конференции Владимир Путин заявил, что, во-первых, перестановки в кабинете министров завершены. А, во-вторых, такие перемещения входят в компетенцию премьера Михаила Мишустина. Впрочем, как мы помним, Министерство иностранных дел приравнивается у нас к силовикам, а потому назначение его главы целиком относится к компетенции президента с проведением консультаций с Советом Федерации. Не исключено, что какие-то решения будут приняты уже после Нового года и выступления Владимира Путина с его ежегодным посланием. Мы же помним, скольким политическим событиям дал старт президент в прошлом январе, обратившись с посланием к обеим палатам парламента.

Пока же в МИД готовят намеченную на начало 2021 года пресс-конференцию по международным итогам года. И даже выпустили подборку выступлений Сергея Лаврова, когда он высказывается в рифму. Все знают, что он пишет стихи.