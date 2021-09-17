Сергей Зверев проигрывает выборы в одномандатном округе

Стилист Сергей Зверев проигрывает выборы в Госдуму. По данным ЦИК, он занимает только третье место в Бурятском одномандатном округе. Лидирует представитель партии «Единая Россия».

После обработки 69,22% протоколов лидирует Вячеслав Дамдинцурунов из ЕР. Он получает 36,63% голосов избирателей. У следующего третьим Зверева 7,59%.

Ранее Зверев заявлял, что лучше всего приходить на выборы в третий день голосования. Также важно, по словам стилиста, обязательно проверять в журнале списки, чтобы «за вас и ваших родственников не „проголосовали“ нехорошие люди».

Также известно, что после обработки результатов 10% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия».