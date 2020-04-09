Сергей Собянин опять увещевает горожан, заявляя, что мы не только не прошли пик пандемии, но находимся к нему на самых подступах. Фактически это откровенная заявка на продолжение неофициальных карантинных мер и на май. В то время как некоторые его коллеги, действующие по своему усмотрению, в частности, белгородский губернатор Евгений Савченко, уже просто снимают все основные ограничения в своих областях.

На деле, столичный мэр, который, по мнению большего числа аналитиков, с начала эпидемии информационно играл первую скрипку во властным оркестре, сейчас просто вынужден продолжать стращать москвичей. Иначе, он попадёт в ловушку своей первоначальной запредельной антивирусной активности. Фактически все широко разрекламированные собянинские меры, несмотря на уже вложенные немалые средства из городского бюджета, не дали запланированной отдачи. А немалые деньги, поглощенные, например, программой введения QR-кодов, оказались просто выброшенными на ветер. Программа, как утверждают, оказалась технически ненадежной, да к тому же и незаконной, поскольку ЧС не введена, а такая «людская маркировка» — прямое нарушение Конституции страны.

А потому вся первоначальная собянинская активность по прошествии уже двух недель самоизоляции должна быть чем-то оправдана. А заодно необходимо как-то ответить на вопрос о том, зачем срочно строить новую больницу, на стройке которой травмируются рабочие, если можно срочно развернуть старые, типа когда-то известной в городе больницы № 6 на Старой Басманной.

Понятно, что Москва в прямом смысле — общероссийский проходной двор. Заодно наибольшее число отпускных «возвращенцев» также сейчас прибывает из дальних стран в столичные аэропорты. И такая ситуация, естественно, крайне осложняет эпидемиологическую обстановку в столице. Но недаром в своём втором обращении к нации президент выделил именно Москву, как регион, в котором власти не могут пока справиться с валом инфицирования. А для чутких чиновников, умеющих «слышать между слов», это серьёзный сигнал о недоверии.

Самое парадоксальное же обстоятельство заключается в разрешении в столице строительных работ, включая ставшее притчей во языцех благоустройство с заменой асфальта, укладкой плитки и многомиллиардных бордюров — бетонных и гранитных.

Но главное-то заключается в том, что пандемия не только не заморозила наши политические интриги и подковерные столкновения, но даже наоборот дала им новый импульс. Уже пошли спекуляции насчёт того, что после отлива эпидемии возможны значительные замены в рядах нашей правящей элиты. Поскольку об эффективности разного рода начальников будут судить по итогам их борьбы со "змием" пандемии и темпам восстановления экономического здоровья в регионах. Притом, что в первые дни самоограничений именно Сергей Собянин выглядел самым энергичным и решительным даже на фоне правительства и Кремля. Заговорили, что в постпандемические времена он станет кандидатом № 1 на премьерство. Но вирус коварен. И поражать он может не только организмы, но и карьеры. А потому либо необходимо поддерживать атмосферу непреодолимой угрозы. Либо заявлять о значительных успехах. Для мэра, скорее всего, первый вариант пока предпочтительнее.