Сергей Миронов высказался о «похоронах» «Справедливой России»

https://static.news.ru/photo/5e1108c8-f60a-11ea-b5b2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что на прошедших выборах партия подтвердила статус парламентской. «Похороны» партии, о которых говорили политологи, замечает политик, откладываются.

Миронов заявил, что партия «выступила уверенно» и подтвердила свой статус парламентской партии.

Говоря о результатах партии, нужно отметить, что похороны «Справедливой России», о которых так много говорили всякие политологи, предсказуемо и ожидаемо откладываются и надолго. Мы видим, конечно, что пандемия сказалась, вот эти новые партии, но мы уверенно везде проходим, — сказал Миронов в интервью РИА Новости.

По словам лидера «Справедливой России», партия в день единого голосования фиксировала мелкие нарушения, которые вряд ли скажутся на итогах голосования. А что уж точно скажется на результатах — это два дня голосования, когда людей «пригоняли» на выборы, считает политик.

Мы видим, что людей пригоняли на выборы, и мы это зафиксировали, — заявил Миронов.

Новые партии частично взяли программы у оппозиционных парламентских партий, которые и отняли у них голоса, считает лидер «Справедливой России».

Это такая завлекаловка, которую устроили некоторые технологи. Людям подсовывают пустышку. Очевидно, что все эти партии будут руководствоваться указаниями самой главной нашей партии — «Единой России», — высказал мнение Миронов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что единый день голосования в России завершился без неожиданностей. ЦИК РФ заявила о том, что состоявшиеся выборы были открытыми, конкурентными и прошли без серьёзных нарушений.