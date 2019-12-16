Отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области так долго ждали, что она не стала сенсацией даже с натяжкой. Всё закономерно, как в классической сказке: не прошёл он испытания водой (наводнения), огнём (лесные пожары), да и с медными трубами ничего не получилось, поскольку последние опросы общественного мнения в Иркутске показали, что большинство уже поддерживало идею его замены.

А вот теперь дальнейшая судьба отставника может стать своего рода индикатором внутренних резервов самой КПРФ. Ну, понятно, что с митингом в защиту Левченко партия уже опоздала. Хоть лидер компартии вовсю расхваливал его в прошедшую субботу на акции «против информационного террора». Скорее всего, дальнейших протестов не будет. Как говорится, поздно пить Боржоми. Притом, что Левченко был ценен партии в промышленной и относительно богатой области тем, что открывал путь к разным источникам финансирования. Приводил спонсоров.

Вопрос сейчас в другом: какую дальнейшую политическую карьеру сможет обеспечить фракция любимцу Геннадия Зюганова. Это заодно покажет, в какой степени бессменный 75-летний лидер КПРФ прислушивается или наоборот игнорирует рекомендации администрации президента. Один из возможных вариантов трудоустройства экс-губернатора — это избрание его ещё одним заместителем Зюганова. В частности, первым заместителем. Не так много в нынешней компартии людей с опытом такой работы, как руководство крупной областью или просто чем-то масштабным. Есть мнение, что таким образом некоторые внутрипартийные группировки надеются уравновесить другого перспективного зама Зюганова, Юрия Афонина, имеющего откровенные вождистские амбиции.

Однако все понимают, что Геннадий Андреевич, несмотря на внешнюю крепость и активность, всё равно приближается к критическому возрасту. А значит, любой зам автоматически становится кандидатом в преемники. Вряд ли Левченко устраивает Кремль в таком качестве. Слишком много с ним было проблем, слишком много у него ныне влиятельных недоброжелателей. Да и некоторые сомнительные контакты не остались вне зоны внимания экспертов администрации президента (АП). Утверждали же, что Левченко якобы способствовал налаживанию связей компартии с Олегом Дерипаской. А такие союзы труда и капитала не поощряются.

Конечно, можно пробить идею отправки отставника в Совет Федерации по квоте от его недавней области. В обмен Зюганов мог бы пообещать АП, что компартия не будет мобилизовать сохраняющиеся там административные ресурсы и ставить палки в колёса новому, уже подготовленному кандидату и свежеиспечённому генерал-полковнику Игорю Кобзеву. Можно попытаться избрать Левченко и в Госдуму, поскольку там время от времени освобождаются места. Да и подождать следующих выборов вполне возможно, времени до их проведения остаётся не так много.

Но, учитывая скандальные обстоятельства отставки Левченко, когда, как утверждают, против него вообще могло быть открыто уголовное дело, вполне можно спрогнозировать, что ему попытаются закрыть путь в активную политику. Как сейчас, к примеру, поступают с тем же Павлом Грудининым. Вот здесь и должен проявиться ресурс Зюганова, который постоянно объясняет соратникам свой политический конформизм необходимостью компромисса с властью.

Так вот, известно, что Левченко написал заявление об отставке по собственному суверенному желанию после встречи со своим партийным патроном. И, видимо, Зюганов в обмен на мирный уход ему что-то гарантировал. Теперь проследим за дальнейшей историей их отношений.

Кстати, сам Левченко в Иркутске заявил о возможности своего участия в следующих губернаторских выборах. Известно, что он пользуется поддержкой значительной части местных элит и мог бы создать трудности для Кобзева. Но, скорее всего, произойдёт размен: компартия не помешает новому генерал-полковнику, а взамен попросит что-то другое. Однако для настоящего торга иногда нужен и уверенный блеф.