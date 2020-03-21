Министр иностранных дел России Сергей Лавров награждён казахстанским орденом «Барыс» І степени.
Награду российский политик получил от президента Казахстана Касыма-Жомарт Токаева в свой день рождения, 21 марта,
Постановляю за весомый вклад в развитие многогранного сотрудничества и стратегического партнёрства между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом «Барыс» І степени Лаврова Сергея Викторовича — министра иностранных дел Российской Федерации, — говорится в президентском указе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов направил поздравление своему российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю 70-летия. В послании он сообщил, что президент республики Шавкат Мирзиёев наградил юбиляра орденом Дружбы.
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