https://static.news.ru/photo/ac80695e-6b86-11ea-b4b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров награждён казахстанским орденом «Барыс» І степени.

Награду российский политик получил от президента Казахстана Касыма-Жомарт Токаева в свой день рождения, 21 марта, передаёт РИА Новости. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Постановляю за весомый вклад в развитие многогранного сотрудничества и стратегического партнёрства между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом «Барыс» І степени Лаврова Сергея Викторовича — министра иностранных дел Российской Федерации, — говорится в президентском указе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов направил поздравление своему российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю 70-летия. В послании он сообщил, что президент республики Шавкат Мирзиёев наградил юбиляра орденом Дружбы.