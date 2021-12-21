Лавров: CША готовы обсуждать гарантии безопасности с Россией

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты готовы обсуждать с Россией гарантии безопасности. Лавров отметил, что у стран уже есть понимание будущего формата переговоров и главное — в скором времени начать обсуждение, передаёт РИА Новости.

Понимание по форматам есть, есть понимание и по тем ведомствам, которые будут представлены в соответствующих переговорах, сейчас самое главное — начать эти переговоры уже в практическом плане, — сказал министр.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Также для предотвращения опасной военной деятельности Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов, а также отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения России об отказе Альянса от расширения на восток и оказания военной помощи Украине. По его словам, НАТО не пойдёт на уступки в вопросах безопасности своих союзников или права народа решать свою судьбу.

Ранее сообщалось, что Вашингтон пока не отреагировал на российские предложения по гарантиям безопасности.