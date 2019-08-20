Главу «Ростеха» Сергея Чемезова некоторые наши мозговые центры относят к так называемому «политбюро 2.0», то есть узкому кругу при президенте, в котором, собственно, и принимаются решения. Не говоря уже о том, что они вместе с Владимиром Путиным знакомы ещё по совместной работе в бывшей ГДР. И, как считается, немало ключевых назначений совершается по рекомендации человека, возглавляющего огромный пласт нашего реального сектора экономики.

Такое биографическое вступление необходимо для чёткого понимания того, что подобные не слишком публичные деятели просто так слова не скажут. И раз уж Сергей Чемезов заговорил о проблемах нашей внутренней политики, значит, у него для таких заявлений есть очень сильные причины. Между тем, он дает понять, что ситуация складывается ни для кого невыигрышная: люди раздражены, а это никому не на пользу. А потому полезна «здравая оппозиция», «альтернативная сила, которая что-то подсказывает, дает сигналы в ту или иную стороны». В противном случае, по убеждению Чемезова, безальтернативность политики содержит риск ухода в новый застой.

Иными словами, влиятельнейший человек режима призывает к примирению разных политических полюсов на основе разумного компромисса. Недаром же шутят, что компромисс — это, когда полбуханки лучше, чем целая. Удивительным образом эта озвученная позиция дополняет президентскую. Ведь вчера, во Франции Владимир Путин говорил о том, что столичные выступления связаны с начавшимся электоральным циклом. При том, что, конечно, никому не позволено нарушать закон. И, удивительное совпадение: режиссер Васильев, арестованный по обвинению в участии в «массовых беспорядках», переводится в статус просто свидетеля. Да и сам термин «массовые беспорядки» в отношении задержанных по следам несанкционированных митингов звучит все реже.

Сергей Булкин/News.ru

Значит ли это, что все разговоры о том, что власть ставит исключительно на закручивание гаек, оказались чистыми спекуляциями? Однозначного ответа на такой вопрос нет, наверное, ни у кого. Однако налицо новая тенденция. Во-первых, митинги и прочие формы протеста уже не вызывают у властей аллергической реакции. Фактически всем открыто дают понять, что это неотъемлемое право граждан при соблюдении некоторых законных требований. Во-вторых, страна действительно входит в затяжной электоральный цикл, который должен закончиться тем самым «трансфером власти». А потому никому не нужны ни русский бунт — бессмысленный и беспощадный, — ни иные разноцветные революции. Надо договариваться с той оппозицией, которая докажет своё здравомыслие с тем, чтобы все возможные перемены не вылились в катаклизмы. Это никому не надо. Тем более, в переломные моменты.

Конечно, в большом ходу версия конкуренции нескольких «кремлевским башен», разных групп влияния с различающимся взглядами на перспективу. Есть силы, которые сами хотели бы оседлать волну протеста, шантажируя им остальных. Но, видимо, рука всё-таки протянута. И не следует её кусать. Еще Бисмарк поучал, что политика есть искусство возможного.