Сербия назвала истинную причину поездки Путина в Белград

https://static.news.ru/photo/f8a10480-ac88-11eb-beac-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин может ехать в Белград, чтобы приурочить поездку к открытию храма. Российский лидер в этом году планирует посетить Сербию, причину его визита назвал посол республики в России Мирослав Лазански.

О визите российского президента в Белград договорились на высшем уровне.

Да, мы ожидаем визита президента Путина в Сербию в этом году. Вероятно, это связано с датой торжественного открытия храма Святого Саввы в Белграде, — приводят слова дипломата «Известия».

Россия участвовала в строительстве этого храма. Но кроме этого в Сербии ожидают, что и президент республики Александр Вучич в этом году также побывает в России.

Дружба двух президентов на самом деле диктует частоту этих взаимных визитов, — добавил Лазански.

Как сообщалось ранее, Сербия не будет поддерживать западные санкции в отношении России, пока президентом страны является Александр Вучич. Об этом в разговоре с журналистами сообщил сам глава государства.