Сербия назвала истинную причину поездки Путина в Белград

Президент Владимир Путин может ехать в Белград, чтобы приурочить поездку к открытию храма. Российский лидер в этом году планирует посетить Сербию, причину его визита назвал посол республики в России Мирослав Лазански.
О визите российского президента в Белград договорились на высшем уровне.
Да, мы ожидаем визита президента Путина в Сербию в этом году. Вероятно, это связано с датой торжественного открытия храма Святого Саввы в Белграде, — приводят слова дипломата «Известия».
Россия участвовала в строительстве этого храма. Но кроме этого в Сербии ожидают, что и президент республики Александр Вучич в этом году также побывает в России.
Дружба двух президентов на самом деле диктует частоту этих взаимных визитов, — добавил Лазански.
Как сообщалось ранее, Сербия не будет поддерживать западные санкции в отношении России, пока президентом страны является Александр Вучич. Об этом в разговоре с журналистами сообщил сам глава государства.
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