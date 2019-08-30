Ранним утром 30 августа в СМИ появилась информация о завершении процесса обмена заключёнными между Россией и Украиной. Со ссылкой на представителя Верховной Рады Анну Исламову СМИ писали, что самолёт с 28 украинцами вылетел из Москвы в Киев. Позже репост записи сделал новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Однако утром 30 августа к 8 утра по московскому времени официальной информации о том, что самолет с гражданами Украины приземлился в Киеве, так и не появилось. Ранее в разных СМИ сообщалось, что обмен частично завершен или подходит к завершению.

Позже информацию о его завершении опровергли в офисе президента Украины, в Службе безопасности Украины.

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Не в первый раз мы видим информационный хаос, со ссылкой на подтверждение информации и многие «источники». Мы призываем понять последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимный процесс завершится, Офис президента сообщит об этом в официальных каналах, — говорится в сообщении офиса украинского президента.

В свою очередь в пресс-службе СБУ Украины заявили, что обмен заключёнными между Москвой и Киевом состоится не в пятницу. Окончательной даты пока нет, добавила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Адвокат находящихся на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что обмен пока невозможен, так как президент Зеленский не подписал необходимые документы о помиловании.

Никто никуда не летит, все граждане РФ, а также граждане Украины, которые планировали принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, кто в местах предварительного заключения или отбывания наказания, — сказал он.

Ранее, 28 августа Подольский суд Киева изменил меру пресечения журналисту Кириллу Вышинскому, он был отпущен под личное поручительство. После этого с новой силой возобновились разговоры о планах обменять его на украинского заключённого, скорее всего, на режиссёра Олега Сенцова. Однако позиция Вышинского осталась прежней: он против обмена, не считает себя виновным и хочет добиться оправдания в киевском суде.

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (в центре) Андрей Иволгин/ТАСС

Я не вещь, чтобы меня меняли, — заявлял он.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган после освобождения журналиста утверждала , что изменение ему меры пресечения состоялось в рамках подготовки обмена в формате «35 на 35».

30 августа адвокат Вышинского Андрей Доманский рассказал «Українським Новинам», что его подзащитный не участвует в обмене. Кроме того, добавил он, загранпаспорт Вышинскому ещё не вернули.

Он в Украине и никуда не уезжал, — сказал адвокат.

На следующий день после освобождения Вышинского появились сообщения о том, что Сенцов и другие украинские заключённые доставлены в московское СИЗО «Лефотово». Предполагалось, что их привезли в Москву для подготовки к обмену, однако официального подтверждения местонахождения украинского режиссера и других арестантов получено не было.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в разговоре с News.ru сказала, что 29 августа посещала изолятор «Лефортово». Там действительно находятся украинские заключённые, добавила она, но факт пребывания там Сенцова не подтверждается.

Мы были в «Лефортово». Мы смогли посетить камеры, но не все: нам не открыли те, в которых предположительно находятся украинцы. Сотрудники СИЗО нам сказали, что это потому, что они сами не хотят общаться. Но мне кажется, это потому, что там Сенцов, — полагает она.

Жена удерживаемого в России украинского моряка Виктора Беспальченко Татьяна Беспальченко рассказала News.ru, что родственники сами находятся в неведении о том, на каком этапе обмен.

Честно, сами ничего не знаем. Ждём хоть какую-то правдивую информацию. Как на иголках, — высказалась она.

Предположительно, участниками обмена с российской стороны должны стать 24 украинских моряка, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, режиссёр Олег Сенцов, а также Владимир Балух, Павел Гриб и Николай Карпюк. Имена участвующих в обмене россиян пока держатся в тайне.