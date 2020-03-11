https://static.news.ru/photo/b973e44c-643d-11ea-9432-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации сводит к минимуму любые прямые контакты с зарубежными коллегами из-за эпидемии коронавируса. Сенаторы нарабатывают опыт дистанционного общения с ними, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

По его словам, большинство консультаций международного уровня сейчас проводятся в режиме видеомостов и телеконференций. Помимо этого, на лидирующие позиции вышла обычная переписка, передаёт ТАСС.

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались более 4,6 тысячи человек, свыше 68,2 тысячи пациентов выздоровели. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Московской области. Общее число заражённых достигло 28 человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава правительства Михаил Мишустин заверил, что угроза распространения вируса COVID-19 на территории России сведения к минимуму. Он также попросил россиян с пониманием отнестись к упреждающим мерам по борьбе с заболеванием и следить за своим самочувствием