Сенаторы объяснили, почему Меркель и Макрон звонили Путину по поводу Минска

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Российские сенаторы объяснили, почему лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон позвонили Владимиру Путину по поводу ситуации в Белоруссии, а не президенту этой страны Александру Лукашенко. По их мнению, это связано с авторитетом российского лидера, а также с тем, что Москва и Минск состоят в союзнических отношениях.

Когда в Союзном государстве возникают проблемы, надо знать мнение основных игроков. Мне кажется, здесь это вполне уместно. Но нельзя отбрасывать авторитет Путина, наши добрососедские отношения со многими странами. Мне кажется, здесь все правильно, — приводит телеканал «360» слова члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.

Похожего мнения придерживается и первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Кроме того, он считает, что своими звонками мировые лидеры пытаются предупредить Кремль о недопустимости вмешательства в дела республики.

Хотя сами почему-то считают, что вмешиваться во внутренние дела Белоруссии — их прямая обязанность, — добавил он.

Накануне в разговоре с российским лидером канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что белорусские власти обязаны прекратить насилие и освободить политических заключенных. В ответ российский президент напомнил о недопустимости вмешательства в дела других государств. То же самое глава РФ сказал позвонившему ему президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.

Депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике намечен на 19 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что в кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.