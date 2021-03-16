Сенатора Косачева избрали заместителем председателя Совфеда

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Сенатора Константина Косачева, возглавлявшего комитет Совета Федерации по международным делам, избрали заместителем председателя верхней палаты парламента. Об этом стало известно в среду, 17 марта.

Ранее источник из Совфеда рассказал журналистам, что Косачев может быть избран вице-спикером верхней палаты парламента. Он займёт место Ильяса Умаханова, который станет специальным представителем СФ подготовке Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу в России в мае 2022 под эгидой МПС и при поддержке ООН. В должность Косачева, как говорил источник, должен вступить бывший заместитель главы Министерства иностранных дел, сенатор Григорий Карасин.

Позднее на заседании Совфеда Косачева действительно избрали вице-спикером верхней палаты. Он будет курировать международные вопросы, сообщает РИА Новости.

Косачев возглавлял комитет СФ с декабря 2014 года. Его предполагаемый сменщик, назначение которого пока официально не подтверждено, Карасин занимает в Совете должность первого зампреда комитета по науке, образованию и культуре.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по науке и образованию. Возглавил его сам президент, а заместителем назначен зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Указ размещён на официальном портале правовой информации.