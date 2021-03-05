Сенатор заявил, что от Нобелевской премии мира надо отказаться

https://static.news.ru/photo/281743ba-7d99-11eb-a3e9-96000091f725_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

От Нобелевской премии мира стоит отказаться, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. По его мнению, награда стала слишком политизированной.

Ранее стало известно, что в Нобелевский комитет поступило 239 кандидатур на соискательство премии мира. Среди претендентов на награду названы российский оппозиционер Алексей Навальный, экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, бывший национальный лидер США Дональд Трамп и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Цеков заявил, что премия мира стала чрезмерно политизированной. Её вручают не за успехи, а за субъективное отношение к тому или иному деятелю. И подход к выявлению лауреата меняется в зависимости от международной ситуации. Кроме того, в выдвижении кандидатов просматривается практика «двойных стандартов».

В США и Европе можно набрать не одну сотню человек, таких как Тихановская и Навальный. Но там они нарушители закона, а здесь они преподносятся как «борцы за свободу», — цитирует сенатора РИА Новости.

Как напомнил Цеков, бывало, что премию мира присуждали лидерам, которые впоследствии развязывали войны. В качестве примера он привёл американского президента Барака Обаму.

Как передавал NEWS.ru, российских учёных, стоявших во главе проекта по разработке первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», могут номинировать на Нобелевскую премию, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.