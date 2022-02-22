Сенатор предложила убрать санкции «в пакет с пакетами»

Россия не боится нового пакета санкций, который уже подготовили западные страны и их партнёры, заявила сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева при обсуждении договоров с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) на заседании в Совете Федерации. Она отметила, что Россия уже убрала его в «пакет с пакетами», сообщил Telegram-канал РИА Новости.

Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет [санкций] в пакет с пакетами, мы все знаем, для чего они существуют в нашем доме, — подчеркнула сенатор от Оренбургской области.

Совет Федерации ранее ратифицировал Договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. За соответствующее решение проголосовали 155 сенаторов, против и воздержавшихся не было. Соглашения о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР предусматривают совместную с Россией охрану границ и возможность использования военных баз и военной инфраструктуры, уважение Россией территориальной целостности республик.

Соглашение с ДНР и ЛНР также единогласно было поддержано депутатами Госдумы. За ратификацию документа высказались 400 присутствовавших на заседании народных избранников.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.