Сенатор рассказал, почему понятие самоизоляции хотят закрепить в законе

https://static.news.ru/photo/b19f2810-9b44-11ea-9123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев поддержал предложение коллеги Ирины Рукавишниковой закрепить понятие «самоизоляция» на законодательном уровне.

Мы как юристы не имеем права гадать, продлится ли пандемия и будет ли её вторая волна. Должны создать прочный законодательный резерв, чтобы в будущем у нас было чёткое понимание, что такое самоизоляция, когда можно её вводить, в каких пределах, — рассказал сенатор телеканалу «360».

Он добавил, что пока рано говорить о том, какие полномочия нововведение может дать властям. Главное — разделить их между субъектами и федеральным центром.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совете Федерации предложили прописать в действующем законодательстве понятие режима самоизоляции, условия и порядок его введения, а также полномочия регионов в этот период. Зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова пояснила, что в связи с пандемией меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, принимались «с колёс». Прохождение обычной процедуры законотворчества влекло за собой риски для жизни и здоровья многих россиян. Теперь же есть возможность установить правила на будущее, которые должны быть максимально взвешенными и понятными. Сенатор добавила, что положения о режиме самоизоляции планируется внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».