Запад готовил Украину к совершению масштабной провокации против Российской Федерации. Таким образом, прямая угроза безопасности страны вышла на качественно новый уровень. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

Украину готовили к провокациям и готовили, судя по всему, к очень серьёзной и масштабной провокации против России. Не случайно Зеленский «вдруг» заговорил о том, что Украине нужны ядерные вооружения, что Украина, мол, свободна, по сути дела, от обязательств по Будапештскому меморандуму, — заявил Долгов.

При этом он подчеркнул, что на слова украинского президента не последовало никакой реакции ни из США, ни из Германии, ни из других стран Евросоюза. Такое же молчание последовало из НАТО. По мнению Долгова, это была прямая угроза всей глобальной безопасности.

Это прямой и открытый вызов режиму нераспространения ядерного оружия. Но это не просто заявление. Была реальная угроза, что эти вооружения могут быть получены украинским руководством, в том числе и от западных союзников, — подчеркнул сенатор.

По его словам, угроза безопасности России продолжила бы усиливаться и перешла бы на качественно иной уровень. В случае, если бы Украина вступила в НАТО, «подлётное время ракет до ключевых центров европейской части России составило бы считанные минуты».

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Украина не соответствует должным критериям для вступления в НАТО.