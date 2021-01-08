Сенатор Пушков спрогнозировал «доктрину Байдена»

При новом президенте Джо Байдене Соединённые Штаты Америки будут противостоять России и Китаю. США воспринимают эти государства в качестве страны-врага и страны-конкурента. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, новый американский лидер прежде всего будет противостоять Китаю. Однако Вашингтон для достижения этой цели нуждается в союзниках. Поэтому и была сформулирована идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице КНР и РФ.
Пушков подчеркнул, что под видом НАТО уже есть коалиция против Москвы. Теперь американцам нужен альянс, противостоящий КНР. Штаты могут распространять влияние на Азию, Южный Кавказ, Восточную Европу и не только.
Таким образом, в новой доктрине внешней политики США наблюдается срастание агрессивно-либеральных и неоконсервативных установок, а общим знаменателем им служит стремление к восстановлению американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка, — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Как ранее передавал NEWS.ru, игра в свободу слова прекращается, когда она становится невыносимой. Так, блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков.
Ранее он уже высказывался на эту тему, называя подобные действия проявлениями цензуры.