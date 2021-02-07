Сенатор Пушков отреагировал на поражение Польши в учебной войне

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Российский сенатор Алексей Пушков на своей официальной странице в социальной сети высказал своё мнение относительно поражения поляков в учебной войне. Он отметил, что противоположный исход был бы странным и недостоверным.

Ранее стало известно, что в Польше прошли крупнейшие учения «Зима-20», в рамках которых войска должны были смоделировать военный конфликт при наступлении сил на страну с востока. Учения показали, что если сильный противник атакует страну с восточного фронта, где государство граничит с Белоруссией и Россией, войска противника смогут занять Варшаву уже на пятые сутки.

Пушков удивился тому, что в Польше могли рассчитывать на что-то другое.

Ведь если бы Польша победила в учениях, это была бы крайне странная и недостоверная победа. Пусть учатся дальше. Как говорил Ленин: учиться, учиться и учиться. Впрочем, результат будет тот же, — написал государственный деятель в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, план военных манёвров «Зима-20» заключался в том, чтобы оборонная мощь Польши продемонстрировала возможность сопротивляться мощной агрессии с восточного направления в течение 22 дней. Однако польские войска в смоделированном конфликте без боя в первый же день сдали города Люблин и Белосток, а на четвёртый день войска условного противника уже должны были окружить Варшаву.