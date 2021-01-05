Сенатор Пушков отреагировал на блокировку Трампа в соцсетях

https://static.news.ru/photo/67fcdc9e-5178-11eb-a2a7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Игра в свободу слова прекращается, когда она становится невыносимой. Так блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее Facebook и Instagram до конца президентского срока Трампа запретили публиковать его материалы. Администрация Twitter из-за нарушений правил соцсети лишила его возможности писать твиты минимум на 12 часов. В последней соцсети аккаунт Трампа уже разблокировали.

Прежде Пушков уже высказывался на эту тему, называя подобные действия проявлениями цензуры.

Когда свобода слова невыносима, игра в неё прекращается. Зато можно свободно призывать посадить действующего президента и обвинять его чёрт знает в чём, — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, Дональд Трамп вновь начал публиковать посты в своём Twitter по истечении блокировки. В первом посте он осудил беспорядки на Капитолии, призвал наказать зачинщиков и подтвердил, что намерен сосредоточиться на передаче власти Джо Байдену.

6 января в районе Капитолийского холма в Вашингтоне начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Демонстранты пришли к зданию конгресса и ворвались в него, когда парламент собирался объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы. Несколько человек погибли.

Капитолий вскоре был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Силовики вывели демонстрантов из здания конгресса, оттеснили со ступеней Капитолия, а затем разогнали сторонников Трампа слезоточивым газом на прилегающей парковой территории.