Сенатор предложил оплачивать рублями не только нефть, но и товары

Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил распространить решение о продаже газа за рубли недружественным странам на другие товары. Об этом он написал в своём Telegram-канале. По его словам, это позволит России стать равноправным участником экономического обмена.

Если решение президента о продаже российского газа за рубли будет расширяться и на другие российские товары, не только энергоресурсы, то в скором времени только не продавать, но и покупать товары Россия будет за рубли. Россия объединена в мировое экономическое пространство, — написал сенатор.

Президент России Владимир Путин ранее направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.

Путин поручил Центробанку и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

Российский лидер заявил, что западные страны приняли нелегитимные санкции по заморозке активов России, тем самым перечеркнув доверие к их собственным валютам. По словам президента, Соединённые Штаты и Евросоюз объявили «настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией».