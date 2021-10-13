Сенатор посетовал на нехватку женщин в политике

В российской политике недостаточно представлены женщины, заявил первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин на III Евразийском женском форуме. Он считает, что женщины более ответственно относятся к экологической повестке и дольше сохраняют терпение, сообщает «Парламентская газета».

Яцкин уверен, что женщины имеют больше возможностей для реализации экологической повестки, они сильнее сопереживают, в то время как мужчины подходят к решению вопросов жёстче.

К сожалению, женского голоса в экологии недостаточно. Но также дефицит женщин есть и в политике, и в бизнесе, и в экономике, — сказал Яцкин.

Зампредседатель правительства Виктория Абрамченко сообщила, что экология волнует миллионы женщин-экологов по всему миру и данная тема не случайно выбрана для первого дня работы III Евразийского женского форума.

Евразийский женский форум проходит с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге. Это мировая площадка, посвящённая обсуждению роли женщин в современном мире и решению глобальных проблем.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время во всех российских регионах будет запущена новая система мониторинга вывоза и складирования мусора. Речь идёт о программно-аппаратном комплексе «Управление отходами» — совместном проекте Росприроднадзора, Роскосмоса и производственной компании «Большая тройка».