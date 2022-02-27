Сенатор: перевозящие оружие Запада по Украине могут стать целями ударов

Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что люди, которые собираются перевозить оружие Запада по территории Украины, могут стать целями точечных ударов, передаёт РИА Новости.

У меня простой вопрос — это оружие как попадёт туда теперь? Мне просто интересно — как? Ну, деньги я еще могу себе представить: они там на свои счета положат. Но оружие физически, как оно попадет (на Украину)? — сказал Климов.

По его словам, как только машина с военным грузом попадает на территорию Украины, проводится «демилитаризация»

Они ведь не яблоки везут. Вы что, думаете, не отследить что ли эти поставки? Это же не перочинный нож в кармане провезти, — добавил сенатор.

27 февраля на украинско-белорусской границе ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины. Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир, но заявил, что о «капитуляции» Киева речи не идёт.