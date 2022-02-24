Сенатор от Крыма предрёк уход в небытие нынешних политиков Украины

Нынешние политики Украины уйдут в небытие, заявил член Совфеда от крымского региона Сергей Цеков. Смена им придёт из числа тех, кто станет служить народу, а не олигархам, отметил он в беседе с РИА Новости.

На Украине после завершения специальной военной операции будет сформирована новая власть, которая будет служить, прежде всего, своему народу, а не обслуживать интересы олигархов и других стран, прежде всего США, — подчеркнул Цеков.

Он добавил, что Россия не станет оккупировать Украину, хотя это так преподносится. Украина останется суверенным государством с новыми политиками во главе.

Они будут понимать, что Украине надо быть внеблоковым нейтральным государством, что Украина должна отказаться от милитаризации и строить дружеские отношения с Россией, так как это было на протяжении столетий, — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил: он не боится говорить с Москвой о нейтральном статусе страны. При этом в Европе боятся говорить о перспективах Украины по членству в НАТО и ЕС, отметил он в обращении к украинцам. Зеленский пояснил, что общался 24 февраля со всеми лидерами ЕС, но на его вопрос о НАТО, все молчали, боясь ответить ему.