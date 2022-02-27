Сенатор описал ожидания от переговоров России и Украины в Гомеле

В Совфеде не ждут решения всех проблем между Россией и Украиной на переговорах в Гомеле, заявил сенатор Сергей Цеков. Вместе с этим он отметил, что любой разговор лучше молчания, пишет Lenta.ru.

Мы не ждём полноценного решения всех вопросов. Есть определенный скепсис по этим переговорам. Но мы понимаем, что любой разговор лучше чем молчание. Попытку договориться надо только приветствовать, — пояснил Цеков.

Согласно ожиданиям сенатора, на переговорах в Гомеле должна завершиться война, которую в 2014 году на территории Украины начали европейцы и американцы. Цеков считает, что Россия пытается обеспечить безопасность Украины и «по большому счёту — всей Европы».

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предстоящие переговоры с РФ, признался, что не сильно верит в результативность встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил при этом, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют». На решение Зеленского отправить в Белоруссию переговорщиков повлиял телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прошёл 27 февраля.

Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Гомель, чтобы показать Западу свою стремление к миру, в то время как Россия якобы хочет обратного. При этом он предположил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому мешают договориться с Москвой украинские националисты.