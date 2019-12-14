https://static.news.ru/photo/b55bac34-1f26-11ea-ad57-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что после того, как Трамп отказался признать Россию врагом, Польша сразу сменила риторику. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что попытки выставить Москву врагом будут иметь негативные последствия для Варшавы.
Совсем недавно там было так много русофобских высказываний, со стороны польских руководителей. Но, после того как Трамп отказался признать Россию врагом, Польша как-то сразу сменила свою риторику на достаточно нейтральную, а то даже и на позитивную, — заявил RT Джабаров.
Сенатор также выразил надежду, что наметившееся потепление в Европе — явление не временное.
Как писал NEWS.ru, глава канцелярии Польши Кшиштоф Щерский считает, что попытки выставить Россию врагом могут навредить республике. Так он прокомментировал заявление президента страны Анджея Дуды о том, что Варшава не считает Москву врагом НАТО. Щерский напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон призывал Польшу пересмотреть отношения с Россией, но это никак не сказалось на позиции Дуды.