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Новый председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что основной целью партии в ближайшее время станет подготовка к выборам в Госдуму в 2021 году.

Не только подготовить кандидатов, технологии, но и вселить дух уверенности к победе в партию. Мы должны учить людей быть профессиональными политиками на муниципальном, региональном и федеральном уровне, — сказал Рыбаков...