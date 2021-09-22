Российский сенатор оценил слова Эрдогана о непризнании Крыма

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков ответил на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма русской пословицей о халве. Парламентарий также призвал Анкару «реально взглянуть на ситуацию», сообщает РИА Новости.

Вспоминается русская пословица: «Сколько ни говори „халва“, во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится, — отметил Цеков.

Он также призвал Эрдогана «реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России». Сенатор напомнил, что на полуострове находится главная военная база Черноморского флота. Кроме того, полуостров является регионом, где проживает подавляющее число русских.

Ранее, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, «аннексию» которого Турция не признаёт.