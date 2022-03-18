Сенатор оценил разницу в жизни крымчан при Украине и России

Решение о том, что Крым должен войти в состав России, очень правильное и справедливое, сообщил в беседе с «Радио 1» член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. Он отметил, что разница между жизнью жителей полуострова в составе Украины и России значительная.
Очень правильно решение было принято 2014 году, оно очень справедливое с учетом того, сколько времени было у крымчан все годы нахождения в составе Украины, они всё время стремились в состав России. Мы, крымчане, очень счастливы, потому что мы сравниваем нашу жизнь в составе России и Украины, это небо и земля, - сказал Цеков.
Сенатор особо отметил, что с момента воссоединения с Россией на полуострове произошли значительные изменения.
Крым развивается бурными темпами. Но самое главное, это мир на нашей земле. Конечно, мы сопереживаем то, что происходит на Украине. Мы все эти годы жили вместе с народом Донбасса, мы понимали, как им тяжело, - добавил политик.
Цеков отдельно выразил благодарность народу России и российскому лидеру Владимиру Путину за это судьбоносное решение.
Мы очень благодарны народу Российской Федерацию, который принял нас в свой состав и нам помогает. Мы благодарны президенту РФ, он принимал самое главное решение. Мы очень счастливы, что находимся в составе России, - подытожил Цеков.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданами страны на московском стадионе «Лужники» заявил, что Крым надо было вытащить из того унизительного состояния, в котором он находился, не будучи в составе России. По его словам, Россия многое сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь.