Сенатор оценил разницу в жизни крымчан при Украине и России

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В ЛДПР заявили, что прежде чем голосовать за кандидатуру Эльвиры Нибиуллиной на пост главы Центробанка России, фракция надеется на встречу с ней. Ожидается очень острая дискуссия, потому что к руководству ЦБ много вопросов, говорится в Telegram-канале ЛДПР.

Прежде всего, почему столько лет ставилась задача уйти от доллара, а фактически половина наших золотовалютных резервов в одночасье, по щелчку пальцев была заблокирована и Россия оказалась на грани технического дефолта...